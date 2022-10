Atualizado em 20 out 2022, 12h59 - Publicado em 21 out 2022, 13h30

Dentro do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, quem espinafrava Sergio Moro há poucas semanas, agora classifica a reaproximação do ex-ministro com o presidente como uma “jogada política sensacional”.

Por sinal, não há nenhum remanescente da gestão do ex-juiz e agora senador eleito na pasta.