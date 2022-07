A sofrência de Bolsonaro para definir a chapa de Tarcísio em SP

Jair Bolsonaro (PL) deve decidir nos próximos dias quem será o candidato bolsonarista ao Senado pela chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

A tarefa tem sido árdua. Desde o anúncio da desistência de Datena (PSC), as opções disponíveis têm se mostrado cheia de obstáculos.

Inicialmente ‘favorita’ ao posto, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) poderá sofrer ataques por seu passado nebuloso na Europa, avaliam aliados, além de ser virtual alvo da pecha de ‘abortista’ iniciada por Sara Winter em 2019.

A ex-feminista se retratou com a parlamentar e o processo de calúnia e difamação aberto por Zambelli foi cancelado. Desenterrar a história, no entanto, é visto como um grande empecilho, sobretudo frente ao conservador eleitorado bolsonarista.

A alternativa de Marco Feliciano (PL-SP) para compor com Tarcísio tampouco agrada. Apesar de ter forte apelo ao público de Bolsonaro, principalmente entre evangélicos, o pastor tem a mancha no currículo de ter torrado 157 mil reais em um tratamento odontológico pago pela Câmara. Não pegaria bem.

O ex-ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes (PL) parece ser o menos nocivo — mas aí está o problema. Além de não ter feito nada do que prometeu durante a pandemia, o “astronauta do Lula” tem como principal conquista ter ido ao espaço no governo do PT.

Dias difíceis para Bolsonaro.