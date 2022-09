A série de shows da diva do soul Macy Gray no Brasil

De malas prontas para o Brasil, onde fará shows no Blue Note SP (09 e 10 de setembro) e no Rock in Rio (11 de setembro), a diva norte-americana do soul e R&B Macy Gray terá uma pitada de brasilidade em suas apresentações no país.

Em todos seus cinco shows por aqui, quatro deles no Blue Note SP, a cantora se apresentará ao lado de Joabe Reis, celebrado trombonista brasileiro e um dos nomes mais proeminentes do jazz urbano nacional.

A participação de Joabe, que já colaborou com estrelas brasileiras como Ed Motta, Anitta e Emicida, foi um pedido da própria cantora, que reside em Los Angeles, ao ser apresentada ao trabalho do artista capixaba que, desde 2013, vive em São Paulo.