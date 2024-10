A rotina frenética de Bolsonaro na reta final das eleições municipais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com Lula viajando mais uma vez para fora do Brasil neste domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue uma rotina frenética de agendas eleitorais para apoiar candidatos de direita no segundo turno.

Na última semana, para se ter uma ideia, ele chegou 3 da madrugada em Brasília, vindo de Cuiabá, tomou café no aeroporto, e embarcou para o Nordeste às 7 da manhã.

O capitão passou, nesta semana, por Cuiabá, João Pessoa, Manaus e Santarém, no Pará.

Nesta terça, como mostrou o Radar, Bolsonaro estará em São Paulo para um almoço com o prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas e mais 300 empresários.