A rotina de Roberto Jefferson na prisão domiciliar

Roberto Jefferson já se recuperou da Covid-19 que motivou a sua saída do presídio de Bangu, no Rio, no fim de janeiro. Assim como Jair Bolsonaro diz ter feito, Jefferson não se vacinou e o ministro do STF Alexandre de Moraes achou por bem mandá-lo cumprir prisão domiciliar.

A rotina do cacique do PTB na sua propriedade que ocupa dois lados de uma mesma rua em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio, inclui a leitura dos jornais pela manhã, sessões de musculação na academia e socos naqueles bonecos carecas de borracha que os lutadores usam para fazer sparring. Tudo, segundo pessoas próximas, sem exagero, já que mesmo recuperado da Covid-19, Jefferson passou por quatro tipos de câncer e tem a saúde reconhecidamente debilitada.

A moto Harley-Davidson está na garagem para não descumprir a ordem Moraes, que liberou sua saída do cárcere com o uso de tornozeleira eletrônica.

Os estudos da bíblia são intercalados por visitas do advogado e dos netos. Proibidos judicialmente de visitarem o chefe, aliados no partido tentam interpretar as mensagens das cartas divulgadas por meio de seu advogado. Na missiva deste domingo, o cacique rompeu com sua sucessora no poder, a atual presidente do PTB, Graciela Nienov, a quem Jefferson acusa de traição.