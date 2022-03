A rotina de cuidados com a segurança de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula admitiu na terça-feira, em uma entrevista, que tem preocupação com a possibilidade de ser assassinado. Pois o cuidado da equipe do ex-presidente com a sua segurança tem obrigado o petista a variar os locais em que recebe aliados, em São Paulo, na articulação para sua a candidatura ao Planalto.

Se hoje ele tem reunião no Instituto Lula, amanhã será em um hotel ou na sua casa, por exemplo. E assim por diante. Tudo para evitar um atentado contra o presidenciável.