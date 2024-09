A rodada de reuniões bilaterais de Juscelino Filho antes de reunião do G20

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, terá uma série de reuniões bilaterais nesta quinta, em Maceió, para debater economia digital com ministros da Alemanha, Japão, Portugal, Turquia, Arábia Saudita e Singapura, além de autoridades dos Estados Unidos e Coreia do Sul.

As conversas vão acontecer na véspera da reunião ministerial do Grupo de Trabalho em Economia Digital do G20, que acontece nesta sexta na capital alagoana, com expectativa de participação de 12 ministros estrangeiros e mais de 40 representantes de países.

“O desenvolvimento da economia digital, de maneira justa e que beneficie toda a população, é um tema que interessa a todos os países do G20. Por isso, vamos debater conectividade significativa, inteligência artificial, governo digital e integridade da informação para termos uma base sustentável para esse crescimento. A economia digital é a economia do futuro e o governo brasileiro acredita que ela é uma das formas de combater as desigualdades sociais”, afirma o ministro.

As reuniões de Juscelino Filho nesta quinta serão com o ministro da Digitalização e dos Transportes da Alemanha, Volker Wissing; ministro para Transformação Digital do Japão, Ishikawa Akimasa; ministra da Juventude e Modernização de Portugal, Margarida Lopes; ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia, Mehmet Fatih Kacir; ministro das Comunicações e das Tecnologias de Informação da Arábia Saudita, Abdullah AlSwaha; ministro do Desenvolvimento Digital e Informação de Singapura, Rahayu Mahzam; além do embaixador para Política Digital e Ciberespaço, do Departamento do Estado dos Estados Unidos, Nathaniel Fick; e o vice-ministro de Políticas de Redes da República da Coréia do Sul, Je Myung.

As conversas vão tratar da versão final da declaração do grupo sobre economia digital, que será enviada para a Cúpula de Líderes do G20 que será realizada no Rio de Janeiro em novembro, além de possíveis acordos.

O Grupo de Trabalho em Economia Digital é liderado pelo Ministério das Comunicações, em parceria com os ministérios das Relações Exteriores; da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; da Ciência, Tecnologia e Inovação; e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.