A revolta de membros do MP do Rio com Cláudio Castro

Há uma guerra em curso nos bastidores do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 29 promotores ligados ao Gaeco, o grupo de combate ao crime organizado da instituição, pediram exoneração de seus cargos em repúdio à nomeação pelo governador Cláudio Castro do Procurador-Geral de Justiça do Estado.

Castro havia prometido nomear como chefe do MP o procurador mais votado da lista tríplice encaminhada pela categoria ao governo. A procuradora Leila Costa foi a campeão de votos, o que criou a possibilidade, dada a promessa do governador, de uma mulher comandar o MP do Rio pela primeira vez na história.

O governador, contudo, descumpriu a promessa e reconduziu, nesta sexta-feira, o atual Procurador-Geral de Justiça, Luciano Mattos, para mais dois anos de mandato. Leila teve 485 votos contra 437 de Mattos. Ao final da votação, o segundo colocado, em manifestação aos seus pares, disse que era favorável à escolha para o cargo da candidata mais votada. Segundo o Radar apurou, os grupos de mensagens de membros do MP estão em polvorosa desde o início da manhã com a nomeação e com a quebra da promessa de Castro.

No total, 26 membros do Gaeco e três coordenadores pediram exoneração de seus cargos. Eles continuam como servidores do órgão, mas não fazem mais parte do grupo de combate ao crime organizado que é, entre outras coisas, responsável pela investigação do caso Marielle e de outros inquéritos que miram gestores públicos e ex-secretários de Castro.

Há a expectativa de que procuradores façam algum tipo de protesto durante a posse do Procurador-Geral de Justiça, agendada para a próxima terça-feira.