A revolta de Eduardo Paes com o secretário da reforma tributária de Haddad

Eduardo Paes publicou uma série de oito mensagens em sua rede social desancando declarações de Bernard Appy, o secretário extraordinário sobre reforma tributária do Ministério da Fazenda, sobre uma possível mudança no ISS, o imposto sobre serviços arrecadado pelas prefeituras.

O auxiliar de Fernando Haddad é o encarregado de construir a proposta de reforma prometida por Lula durante a campanha à Presidência. Appy declarou ao jornal Valor Econômico que prefeitos terão de conviver com uma possível mudança no ISS. A discussão atual gira em torno da criação de um imposto único.

Apoiador de Lula e aliado na campanha eleitoral, o prefeito do Rio bateu forte no governo e acusou a gestão petista de autoritarismo. “E eu pensando que tinha votado contra o autoritarismo… Nada pode ser pior no mundo do que ‘técnico’ autoritário. Esse cidadão, Bernardo Appy, aparece hoje no jornal Valor e diz que ‘prefeitos TERÃO que aceitar o fim do imposto sobre serviços'”, escreveu Paes.

Paes disse que o ISS é fonte importante de arrecadação e a descentralização garante independência financeira dos entes federativos em relação à União. O prefeito ainda vaticinou que se o governo adotar o caminho do pouco diálogo, o projeto de reforma já nasce fracassado.

“O caminho que ele escolheu é errado no conteúdo e na forma. No conteúdo por que desrespeita a autonomia federativa e na forma por usar um tom autoritário. Se acha que vai avançar com a reforma tributária assim, certamente teremos mais uma proposta fracassada à frente. É só aguardar a reação e a pressão de todos os prefeitos do Brasil, a começar por esse aqui, contra essa absurda tese”, disse.