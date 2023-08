A revoada do alto escalão do governo Lula para Cuba, Uruguai e Índia

Com Lula no Paraguai, o vice-presidente Geraldo Alckmin autorizou a viagem de quatro ministros e do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, para compromissos no exterior. Os afastamentos foram publicados no Diário Oficial da União.

Amorim viajou nesta terça-feira para Havana. Ele vai se reunir com autoridades do governo cubano e retorna ao Brasil no domingo. Os ministros Juscelino Filho, das Comunicações, e Nísia Trindade, da Saúde, vão na quarta-feira para reuniões ministeriais do G20 na Índia e também voltam no fim de semana. Juscelino vai para o encontro de Economia Digital, em Bangalore, e Nísia para a reunião de Saúde, em Gandhinagar.

Camilo Santana, da Educação, esteve no lançamento do Relatório Global da Educação de 2023, em Montevidéu, no fim de julho, mas o afastamento foi homologado nesta semana. Márcio França, também foi ao Uruguai. Nesta segunda, o ministro dos Portos e Aeroportos participou da cerimônia de assinatura da Binacionalização do Aeroporto de Rivera, na fronteira com o Brasil.

