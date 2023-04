A revoada de ministros de Lula ao exterior

Enquanto a agenda doméstica do governo Lula no Congresso aguarda o retorno do presidente da China para ganhar tração, pelo menos cinco ministros do governo vão pegar o caminho do aeroporto nos próximos dias para viagens internacionais.

Sílvio Almeida, dos Direitos Humanos, vai para Genebra, na Suíça, entre os dias 17 e 21 deste mês para participar da sessão do Comitê contra Tortura das Nações Unidas.

Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, vai para Nova York, entre os dias 15 e 18, para o Fórum Permanente dos Povos Indígenas, também na ONU.

Entre 17 e 20, Renan Filho, dos Transportes, vai para a Argentina participar do Segundo Diálogo Regional de Alto Nível sobre Transporte na América Latina e no Caribe.

Carlos Fávaro, da Agricultura, vai para Londres, entre 16 e 22, para manter reuniões com representantes do governo inglês e para participar do Lide Brazil Conference, de João Doria.

Juscelino Filho, como o Radar mostrou, vai para Las Vegas para participar de um evento internacional.