A reunião entre Flávio Bolsonaro e o presidente do Republicanos

Presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira disse a aliados que deve se reunir nesta semana com Flávio Bolsonaro, coordenador da campanha do pai à reeleição.

O filho de Jair Bolsonaro prometeu apresentar uma boa proposta ao dirigente de um dos principais partidos do Centrão, que participou das primeiras reuniões de preparação para a campanha, em dezembro, mas se afastou do grupo.

O Republicanos tem se sentido desprestigiado na composição de forças em torno de Bolsonaro, que se filiou ao PL no fim do ano passado. A principal queixa é que o presidente tem pedido a aliados que entrem no seu partido, o que tem melado filiações da legenda ligada à Igreja Universal.