A resposta do PL à nova decisão do TSE que bloqueou R$ 13,6 mi do partido

Diante da decisão do TSE de bloquear quase 13,6 milhões de reais em uma conta do PL, anunciada pelo tribunal na noite desta segunda-feira, o partido de Valdemar Costa Neto e do presidente Jair Bolsonaro respondeu na manhã que vai “adotar todas as medidas adequadas” e com críticas indiretas à Corte.

“O Partido Liberal vai adotar todas as medidas adequadas para preservar a liberdade, o direito à livre atividade parlamentar e partidária, o direito à liberdade de expressão e, mais ainda, o direito constitucional e democrático de contestar decisões judiciais sem sofrer qualquer retaliação”, afirmou a legenda, em nota.

O valor será usado para pagar parte da multa de 22,9 milhões de reais aplicada ao partido pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, por litigância de má-fé — quando alguém aciona a Justiça de forma irresponsável. Moraes também determinou a suspensão dos repasses do Fundo Partidário à sigla até que a multa seja devidamente quitada.