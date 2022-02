A resposta do marqueteiro de Moro ao ‘corredor polonês’ dos adversários

Marqueteiro do presidenciável do Podemos, Sergio Moro, o argentino Pablo Nobel fez uma avaliação otimista dos últimos movimentos do cenário eleitoral e do resultado dos ataques dos adversários ao ex-juiz.

“Depois de uma semana de pancadaria orquestrada por nossos adversários, um verdadeiro corredor polonês, é algo significativo que tenha mantido as intenções de voto. Fica uma provocação: por que será que o Sergio Moro incomoda tanto?”, questionou Nobel ao Radar.

Na avaliação dele, que já trabalhou na campanha de Lula em 2002 ao lado de Duda Mendonça, o petista ataca Moro porque prefere enfrentar um Bolsonaro fragilizado em um possível segundo turno. Já Bolsonaro ataca o seu ex-ministro da Justiça porque sabe que o seu eleitor decepcionado tende a migrar para ele.

Já o governo João Doria, segundo o marqueteiro, “ataca nos bastidores porque percebe que o Sergio Moro é o responsável pela sua desidratação junto ao eleitor no espectro da centro-direita”.

“Finalmente, os ataques permanentes do Ciro Gomes são mais difíceis de entender através da lógica. Explico: pelas nossas pesquisas, quando o Moro não aparece, o Ciro não ganha um ponto sequer. E quando o Ciro não é citado, o voto tampouco impacta o Moro. Enfim, citando, o Gil, mistério sempre há de pintar por aí”, concluiu o argentino.