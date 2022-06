A resposta de Temer aos estrangeiros que perguntam sobre golpe

Michel Temer está em Londres nesta semana para uma rodada de palestras com investidores internacionais sobre os rumos do Brasil.

Em todas as rodas de endinheirados, diz o ex-presidente, a pergunta mais frequente é sobre o que vai acontecer em outubro. Jair Bolsonaro vai dar um golpe, se for derrotado por Lula? Temer tem dado a mesma resposta.

“Nessas conversas, tenho sido otimista. Digo que não vai acontecer nada. Quem for eleito vai assumir e governar”, diz Temer.

O ex-presidente também é questionado sobre quem vencerá a eleição. Nessa área, ele se mostra ainda mais otimista ao falar das chances de Simone Tebet romper a polarização. “Temos muito chão até a eleição. A campanha tem 40 dias e muita coisa pode acontecer”, diz.

Temer segue com o mesmo conselho aos presidenciáveis. “Penso que o presidente que for eleito em outubro deve promover a pacificação do país. Logo ao ser eleito, deve propor um pacto nacional de olho no futuro, esquecendo as brigas do passado e pensando nos desafios do país”, diz Temer.