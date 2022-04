A resposta de Haddad aos críticos da chapa Lula-Alckmin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio a críticas da própria esquerda à escolha de Geraldo Alckmin para ser vice de Lula, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi às redes sociais há pouco explicar a necessidade aliança em caso de eventual vitória da chapa.

“Às vezes eu acho que os críticos da chapa Lula-Alckmin não estão se dando conta do tamanho da encrenca. É uma encrenca muito grande. Precisamos somar forças. Não é só Lula ganhar a eleição, é preciso criar condições de governabilidade”, declarou Haddad, que é pré-candidato do PT ao Governo de São Paulo e foi um dos principais entusiastas da opção pelo ex-tucano, hoje no PSB.