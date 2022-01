Uma resposta de Chico Buarque a críticas sobre machismo

No programa O canto livre de Nara Leão, do Globoplay, Chico Buarque revela que não cantará mais a canção Com açúcar, com afeto, composta por ele originalmente para a voz de Nara Leão.

O motivo: a obra virou alvo de críticas de movimentos feministas por causa do machismo da letra que fala da mulher que é deixada diariamente em casa enquanto o marido sai para beber todas as noites.

“Ela me pediu a música, ela me encomendou essa música, falou ‘Eu quero agora uma música de mulher sofredora’. E deu exemplos de canções do Assis Valente, Ary Barroso, aqueles sambas da antiga, onde os maridos saíam para a gandaia e as mulheres ficavam em casa sofrendo, aquela coisa. Ela encomendou e eu fiz”, diz Chico, na série.