A resposta de Alexandre de Moraes aos ‘desprezíveis ataques terroristas’

O ministro Alexandre de Moraes, do STF e do TSE, se manifestou há pouco, nas redes sociais, sobre os ataques terroristas promovidas por bolsonaristas golpistas que invadiram os prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo, neste domingo.

“Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil!”, escreveu Moraes.

O magistrado não citou nenhum nome, mas a menção a “instigadores” e “anteriores” agentes públicos é uma clara indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que se refugiou na Flórida, nos Estados Unidos, antes da posse de Lula. E também ao agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.