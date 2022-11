A resposta de Alckmin sobre a ‘carona’ de Lula em avião de empresário

Giro VEJA - segunda, 14 de novembro

A reticência do governo em apresentar as informações e a nomeação de novos nomes para a equipe de transição de governo são os destaques do dia

A equipe de Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom contra uma alegada demora na divulgação de dados sobre desmatamento do governo Jair Bolsonaro. Geraldo Alckmin anunciou nesta segunda-feira, 14, que o gabinete de transição vai cobrar o Planalto por ainda não ter liberado o índice atualizado pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). De acordo com o vice de Lula, o governo já recebeu os dados, mas não pretende divulgá-los durante a participação do Brasil na COP27, a Conferência do Clima da ONU, que vai até esta sexta-feira, 18 — e onde Lula fará sua grande estreia internacional após a vitória nas eleições