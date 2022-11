A resposta de Alckmin à reação do mercado ao discurso de Lula

Geraldo Alckmin tentou acalmar os ânimos do mercado financeiro nesta quinta-feira depois que a bolsa passou a cair e o dólar a subir com o discurso de Lula para parlamentares em Brasília, no qual o petista falou da possibilidade de expansão dos gastos públicos para fazer frente aos programas sociais do futuro governo.

Coordenador do governo de transição, Alckmin minimizou o impacto das palavras de Lula e afirmou que o mercado cai também por outros motivos, além da questão interna brasileira. “O Lula, no mesmo discurso [que assustou o mercado], falou da questão social e da questão fiscal e explicitou de maneira clara, ele já foi presidente da República, que assumiu com dívida de 60% do PIB e baixou para 40%. E teve superávit primário todos os anos. Isso não é incompatível com a questão social. O que precisa é a economia crescer. […] Essas oscilações no mercado têm questões externas, além da questão local”, disse ele, referindo-se a bolsas na Europa e na Ásia que também operam em baixa nesta quinta.

Alckmin afirmou que há um consenso no país de que é preciso manter os auxílios e que o governo de transição tem um problema para resolver em relação a isso, já que não há previsão no Orçamento para bancar as promessas de Lula.

“Em relação ao Orçamento do ano que vem, não foi feito pelo governo do Lula e você tem um problema. Não está previsto o Bolsa Família. Eu acho que não há ninguém que seja contra você enfrentar a questão da fome e da pobreza gigantesca que nós temos hoje no Brasil e você ter a continuidade dos serviços públicos. […] Não há nada pior do que obra parada”, disse.

Continua após a publicidade