A resistência de Lula ao “candidato do coração” de Lira na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Arthur Lira terá de usar toda a sua capacidade de convencimento e persuasão se quiser emplacar seu “candidato do coração”, Elmar Nascimento, na presidência da Câmara.

O nome do deputado baiano do União Brasil ainda enfrenta pesadas resistências do presidente Lula. Se não tivesse esse veto, Elmar estaria praticamente eleito.

Há duas semanas, inclusive, 11 ministros do governo do petista prestigiaram a festança de aniversário do baiano, que teve até show da banda Timbalada.

Em meio ao impasse, os outros dois principais postulantes, Antonio Brito (PSD) e Marcos Pereira (Republicanos), não deverão desistir tão cedo do sonho de suceder Lira em fevereiro do ano que vem.

Na visão de um interlocutor privilegiado dos três principais candidatos, mesmo que Lira anuncie um deles em agosto, a dupla restante ainda deverá ficar na disputa por algum tempo. “Ainda está tudo muito embolado”, comentou.