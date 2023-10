A relação entre Lula e Campos Neto após a primeira conversa

Atualizado em 5 out 2023, 17h10 - Publicado em 7 out 2023, 16h01

A recente conversa de Lula e Roberto Campos Neto ajudou a melhorar o clima com o presidente do Banco Central, mas está longe de virar uma amizade.

“Ainda não dá pra chamar de companheiro”, brinca um petista.

Os dois se reuniram no Palácio do Planalto no último dia 27, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após meses de críticas de Lula ao chefe do BC, indicado para o posto por Jair Bolsonaro.

Foi o primeiro encontro da dupla desde o início do governo. Antes, eles haviam conversado pela primeira vez no dia 30 de dezembro do ano passado, antevéspera da posse.

