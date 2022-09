A receita de Bolsonaro para seus apoiadores tentarem tirar votos de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro abriu uma live há pouco e fez alguns pedidos aos seus apoiadores. O primeiro foi que os bolsonaristas passem a usar verde e amarelo até o dia da eleição, no domingo, para fazer “realmente aparecer aquele mar de eleitores que estão simpáticos à gente”. “Vote de verde e amarelo”, declarou.

Novamente questionando os resultados de pesquisas eleitorais como a do Datafolha que apontam Lula mais de dez pontos à sua frente nas intenções de voto, com possibilidade de já vencer no primeiro turno, Bolsonaro apelou aos seguidores para tentar virar votos lulistas.

“Convença aquelas pessoas, converse, que têm ideias diferentes, que quem sabe eles possam entender. Quem sabe eles convençam a gente a votar no outro lado? Quem sabe? Mas geralmente a gente sabe que o outro lado não tem argumentos”, orientou.

“E, mais ainda, chegue pra essa pessoa e fale o seguinte: por que você quer votar nesse cara? Ele vai dizer pra você. Se ficar calado, aí não graça. Qual o motivo? E você, com toda a certeza, vai rebater os motivos, bem educado, tranquilo, na paz, sem aumentar o tom de voz, trazendo ele pro teu lado. Começa a mostrar os argumentos, o que está acontecendo no mundo, na Europa, aqui nos países das Américas. Conversa: ‘você quer isso para os seus filhos?'”, complementou o presidente.

Bolsonaro também pediu que os espectadores da live não anulem o voto e nem se abstenham ou votem em branco, e disse que nem falaria em “voto útil”. Segundo ele, o primeiro turno existe para que se vote em quem quiser e o segundo para que se escolha entre o melhor ou o menos ruim.

