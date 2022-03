A reação no Itamaraty às cobranças da diplomacia ucraniana a Bolsonaro

As cobranças públicas do representante da Embaixada da Ucrânia no Brasil ao presidente Jair Bolsonaro não foram bem vistas no Itamaraty. O encarregado de negócios ucraniano, Anatoliy Tkach, chegou a declarar que “nesse momento não existe a posição neutra” e cobrou maior apoio do país no conflito com a Rússia. Também disse pensar que o presidente brasileiro “está mal informado” e que Bolsonaro deveria conversar com o presidente Volodymyr Zelensky.

“Isso é altamente impertinente e inadequado por parte de um representante diplomático em outro país, que nunca deve se manifestar publicamente”, comentou um integrante da cúpula do Ministério das Relações Exteriores, reservadamente.

O corpo diplomático brasileiro, no entanto, dá um desconto para a verborragia do diplomata ucraniano: “por outro lado, compreende-se que isso é fruto de uma certa aflição”.