A reação do governo Lula ao possível fim das câmeras corporais da PM de SP

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania emitiu uma nota nesta quinta manifestando preocupação com a possibilidade de revisão do programa “Olho Vivo”, que implementou videomonitoramento no uniforme dos policiais militares de São Paulo.

O comunicado da pasta comandada por Silvio Almeida destacou um estudo da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa mostra que as mortes nos locais onde as câmeras corporais foram implementadas reduziram em mais da metade.

A manifestação ocorre após uma entrevista concedida nesta quarta pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em que afirmou a possibilidade de mudança na medida criada em agosto de 2021.

“Nós vamos rever o programa. O que existe de bom vai permanecer. Aquilo que não está sendo bom e que pode ser cientificamente comprovado, a gente vai propor ao governador possíveis alterações”, disse o secretário e ex-comandante da ROTA à rádio Cruzeiro FM, de Sorocaba (SP).

Durante a última campanha ao Governo de São Paulo, o tema gerou controvérsia entre os candidatos. Fernando Haddad chegou a sugerir, em debate, que a camêra seria fundamental para a investigação de casos como o tiroteio em Paraisópolis, que deixou Tarcísio ilhado em uma atividade eleitoral. Enquanto o atual governador argumentou que o dispositivo poderia tirar a liberdade dos agentes.

Confira a íntegra da nota do MDHC:

Recebemos com preocupação a declaração do Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Murano Derride, acerca da revisão do programa de câmeras corporais da Polícia Militar, “Olho vivo”.

A este respeito, lembramos que, recentemente, corroborando outros estudos realizados no Brasil, um relatório de pesquisa elaborado por Joana Monteiro, Eduardo Fagundes e Julia Guerra, da Fundação Getúlio Vargas, e Leandro Piquet, da Universidade de São Paulo, conclui que o programa “Olho Vivo”, onde implementado, resulta em uma redução média de 57% no número de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial.

O sucesso dessa política demonstrado pela ciência faz com que ela não apenas tenha que ser reforçada e ampliada nas regiões em que é aplicada, mas também que seja estendida a todas as unidades da federação.

Nesse sentido, tratando-se de prática exitosa, esperamos que toda e qualquer revisão do programa seja lastreada nas melhores evidências disponíveis e tenha como objetivo precípuo o respeito e a proteção do direito humano à vida, tanto dos trabalhadores da segurança pública quanto da população em geral.

