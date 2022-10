A reação do bolsonarista Silas Malafaia à carta de Lula aos evangélicos

Atualizado em 19 out 2022, 12h59 - Publicado em 19 out 2022, 13h01

Silas Malafaia reagiu com fúria à divulgação da carta de Lula (PT) com compromissos aos eleitores evangélicos nesta quarta-feira. Segundo o pastor que é um dos principais aliados políticos de Jair Bolsonaro (PL), o petista omitiu que o projeto de lei que criou a Marcha para Jesus, em 2002, foi do então senador Marcelo Crivella, à época no PR. Ele também aponta uma mudança recente na posição de Lula em relação ao aborto, tema caro aos evangélicos.

“Esse é um mentiroso, cínico. Ele mente na carta para enganar os evangélicos. Eu vou fazer um vídeo em que eu vou detonar ele. Primeiro, que quem criou a Marcha para Jesus foi um projeto do senador Marcelo Crivella. Sancionar foi mais do que a obrigação dele. O [projeto de reforma do] Código Civil também não foi ele quem criou. Eu estava na reunião. E outra, sobre o aborto, ele é tão descarado, que ele vem falar de família quando ele já disse outras vezes que a família tradicional é atrasada e que ele apoia o aborto porque a mulher deve ser livre. Isso é um inescrupuloso. Não vamos deixar passar essa não”, disse Malafaia ao Radar.