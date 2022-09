A reação de Simone Tebet ao ‘imbrochável’ Bolsonaro; veja vídeo

Enquanto cumpria agenda em Jaguariúna (SP) nesta quarta, Simone Tebet assistiu ao vídeo com o trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília no qual ele puxou o coro de “imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável” sobre si mesmo.

“Triste Brasil, né? Triste Brasil que tem um presidente preocupado com a masculinidade enquanto o povo passa fome”, comentou a presidenciável do MDB, visivelmente consternada.

“Enquanto cinco milhões de crianças vão dormir hoje com fome, ele vai para o 7 de Setembro, uma data histórica, 200 anos de independência, e não fala de um Brasil que precisa se unir, de um Brasil que precisa de família, de um Brasil que precisa gerar empregos para garantir dignidade para os nossos trabalhadores. Lamentável o personalismo e o populismo do nosso presidente da República”, declarou a senadora.

Veja o vídeo da reação:

