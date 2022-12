A reação de Pacheco à decisão do STF sobre o orçamento secreto

Após a decisão do STF que declarou inconstitucional o chamado orçamento secreto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com o vizinho, Arthur Lira, chefe da Câmara dos Deputados. O julgamento sobre as emendas de relator, em si, não foi motivo de debate. Pacheco, que é jurista, se limitou a reconhecer o óbvio: decisão do Supremo se cumpre.

De olho nos impactos da decisão, o presidente do Congresso defendeu a aprovação da PEC da Transição na Câmara como forma de liberar recursos para garantir programas sociais como o Bolsa Família e investimentos no governo Lula. A proposta passou pelo Senado com folga no último dia 7.