A reação de Pacheco à decisão do STF que suspendeu o piso da enfermagem

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, reagiu há pouco à decisão da maioria dos ministros do STF para manter suspensos os pagamentos do piso salarial da enfermagem — até que sejam realizados cálculos sobre as formas de financiar a nova lei.

O senador afirmou que a posição do Supremo não sepulta o piso nacional da categoria, mas o suspende, “algo que o Congresso Nacional evidentemente não desejava”. “Diante da decisão colegiada do STF, cabe-nos agora apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados”, disse Pacheco.

Ele anunciou que chamará uma reunião de líderes imediatamente e prometeu a apresentação de “soluções possíveis” até a próxima segunda-feira.

“Se preciso for, faremos sessão deliberativa específica para tratar do tema mesmo em período eleitoral. O assunto continua a ser prioritário e o compromisso do Congresso com os profissionais da enfermagem se mantém firme. Espero solução para breve”, concluiu.

