A reação de Moro a Tacla Duran: ‘renovou acusações falsas’

O senador Sergio Moro reagiu, em petição ao juiz federal Eduardo Appio, ao depoimento em que o advogado Rodrigo Tacla Duran fez acusações contra ele e o deputado federal Deltan Dallagnol, ex-procurador da Operação Lava-Jato. Tacla Duran disse ter depositado 613.000 dólares a um advogado ligado à deputada federal Rosangela Wolff Moro, esposa do senador, para viabilizar uma delação premiada que teria o aval de Dallagnol e que, ao não prosseguir com os pagamentos, teria sido preso por Moro.

Na questão de ordem apresentada nesta quarta-feira [leia na íntegra abaixo], a defesa do ex-juiz da Lava-Jato afirmou que Tacla Duran já foi acusado de ter atuado como profissional da lavagem de dinheiro para o Grupo Odebrecht em valores de centenas de milhões de reais, trabalhando para o já notório Departamento de Propinas do referido grupo. “Após ter, inicialmente, negado o fato, posteriormente retratou-se e confessou”, registrou.

A manifestação diz que, na audiência designada por Appio, o advogado “renovou acusações falsas” contra Moro e Dallagnol e “não esclareceu, nem lhe foi perguntado, sobre o seu papel na lavagem de dinheiro para a Odebrecht”.

“O fato descrito pelo criminoso Tacla Duran, embora falso, diz respeito a suposta extorsão que ele teria sofrido em 2016, com fantasioso envolvimento do ora peticionário e do Deputado Federal Deltan Dallagnol. Tais acusações têm sido feitas pelo referido criminoso desde 2017 sem, porém, serem suportadas de qualquer elemento probatório de corroboração, salvo documentos inautênticos ou irrelevantes produzidos pelo próprio criminoso”, afirmou o advogado de Moro, Luis Felipe Cunha.

“Um elemento apresentado é um depósito no exterior em favor do advogado Marlus Arns a título aparente de pagamento de honorários e com quem o peticionário e sua esposa não mantém qualquer relação social ou comercial, com o que torna-se irrelevante”, acrescentou.

A petição diz ainda que Tacla Duran tentou, sem sucesso, celebrar um acordo de colaboração com a PGR, que foi rechaçado em 2022 por ausência de provas. E responde à decisão do juiz de enviar o relato do advogado ao STF, por tratar de pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Moro citou decisão do próprio Supremo que descartou o foro privilegiado nos casos em que o crime investigado tenha ocorrido antes do mandato parlamentar, caso das acusações de Tacla Duran, como mostrou o Radar mais cedo.

Leia a petição na íntegra:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima