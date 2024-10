A reação de Moro à decisão de Gilmar que anulou suas decisões sobre Dirceu

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) reagiu, através de sua conta oficial no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, à decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que anulou todos os atos processuais do ex-juiz federal Sergio Moro relativos ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, em decisão publicada nesta segunda-feira. Segundo o senador, “não há base convincente” para as anulações, e o combate à corrupção no país foi prejudicado pelo Governo Lula.

“Não existe base convincente para anulação da condenação de José Dirceu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por três instâncias, inclusive pelo STJ. Segundo esses julgados, há prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam de conluio? Um conluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia! O combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a benção do Governo Lula/PT”, disse Moro, na publicação.

Mendes anulou todos os atos processuais de Moro relativos a Dirceu, em decisão publicada nesta segunda-feira. O decano da Corte deferiu pedido da defesa do petista para estender a suspeição de Moro contra o presidente Lula, reconhecida pela Segunda Turma do Supremo em 2021.