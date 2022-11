A reação de Gleisi à decisão de Alexandre de Moraes contra o PL

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, elogiou na noite desta quarta a decisão do ministro Alexandre de Moraes de negar o pedido do PL para anular quase 60% das urnas eletrônicas e multar a coligação de Jair Bolsonaro em 22,9 milhões de reais, por litigância de má-fé. Segundo a deputada federal, o presidente do TSE “foi pedagógico!”.

“Com golpistas aplica-se a lei, mal se corta pela raiz. A democracia vence e Bolsonaro ficará no lixo na história”, declarou a petista, pelas redes sociais.