A reação de Bolsonaro às falas “patéticas” de Valdemar sobre Lula

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto viralizou nas redes sociais na sexta-feira passada por conta dos elogios que fez a Lula em uma entrevista concedida no último dia 15 de dezembro ao jornal paulista “O Diário de Mogi“. Na ocasião, o cacique do partido de Jair Bolsonaro foi lembrado que, em 2002, ajudou a eleger o petista e seu vice, José Alencar, da sua legenda, e foi questionado quem é “mais difícil no trato”, entre Lula e Bolsonaro.

“Mil vezes o Bolsonaro”, respondeu. “O Lula, não. Não tem comparação. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente, e é um fenômeno, também, porque chegar onde ele chegou”, declarou [veja a transcrição completa das falas mais abaixo].

“Declarações absurdas”

Em conversas com aliados, o ex-presidente e presidente de honra do PL classificou as declarações de Costa Neto como “desastrosas” e “patéticas“, segundo apurou o Radar.

Na manhã desta segunda, Bolsonaro falou com apoiadores em sua casa de veraneio na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Indagado se acha que seu partido virá forte na política e se isso fará diferença em 2026, ele aproveitou para dar um recado a Costa Neto, sem citar seu nome, aventando a possibilidade de ele “implodir” o partido.

“Olha só, tudo na vida eu puxo um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Problemas, têm. Essa semana eu tive um problema sério, não vou falar com quem. ‘Ó, se você continuar assim, você vai implodir o partido’. Pessoa do partido dando declarações absurdas, como ‘o Lula é extremamente popular’. Tá, manda ele vir tomar um 51 [marca de cachaça] ali na esquina. Não vem, não vem…”, declarou o ex-presidente [veja no vídeo abaixo].

Para o grupo político de Bolsonaro, as novas falas revelam a falta de assessoramento completo de comunicação do presidente nacional do PL. Um aliado próximo do ex-presidente disse ao Radar, sob condição de anonimato, que essa foi a sétima vez que Valdemar falou uma maluquice e teve que consertar e se justificar publicamente. “Dessa vez ainda pior fazendo uma comparação descabida e extemporânea com o opositor direto”, comentou.

Curtindo as férias, o ex-presidente ainda não tem previsão de encontro com o chefe do partido.

“Fora de contexto”

No sábado, o presidente nacional do Partido Liberal se manifestou no X (antigo Twitter) sobre os ataques que passou a receber após o trecho da entrevista em que fala do petista circular com força na internet:

“Estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses, deixo um recado: Quem não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva”, declarou Costa Neto.

Leia a seguir a transcrição das declarações que Valdemar disse terem sido retiradas de contexto:

Entrevistador: O senhor participou, praticamente foi um dos responsáveis pela primeira eleição do ano, já que o senhor acabou oferecendo pra ele o vice, que era o Zé Alencar.

Valdemar Costa Neto: Que era de direita.

Entrevistador: Pois é… e isso aí ajudou o Lula a quebrar aquela resistência junto aos empresários…

Valdemar Costa Neto: Foi… ganhamos a eleição por causa disso. Não por causa de mim, por causa do Zé Alencar.

Entrevistador: Pois é, mas quem é mais difícil no trato, o Lula ou…

Valdemar Costa Neto: Ah, mil vezes o Bolsonaro.

Entrevistador: É?

Valdemar Costa Neto: Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar, não, era.

Entrevistador: Não… o Lula ou o Bolsonaro?

Valdemar Costa Neto: Ah, o Lula, não. Não tem comparação. O Lula é um camarada do povo… O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente, e é um fenômeno, também, porque chegar onde ele chegou.

Entrevistador: Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro…

Valdemar Costa Neto: Convivi, convivi bem com eles também, por causa do Zé Alencar, que era vice-presidente. Quando eles resolveram convidar o Zé Alencar pra vice-presidente, o Zé Alencar tava no PL, e aquilo foi muito bom pra gente, o Zé Alencar ajudou muito a gente, nós fizemos parte do governo, e o Lula foi bem no governo também, e elegeu a Dilma depois, ué. Nós fizemos parte do governo, e o Zé Alencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora é completamente diferente o Lula, não tem comparação com o Bolsonaro… completamente diferente.

Entrevistador: Em que sentido?

Valdemar Costa Neto: Primeiro que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro, não, o Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na quarta tentativa dele para a Presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa pra Governo do Estado [de São Paulo] também. O Bolsonaro, não, o Bolsonaro… você notava, na Câmara, eu cheguei em 1990 na Câmara junto com ele. E você já percebia… quer ver só uma coisa do meu pai? Meu pai, 20 e tantos anos atrás, uns 25 anos atrás, um dia ele falou assim: “você se dá com o Bolsonaro?”. Eu falei: “me dou, por que?”. “Leva esse cartão pra ele”. Era um cartão do meu pai elogiando ele por um comportamento que ele teve na Câmara, que eu não me lembro o que tava escrito no cartão, ó que pena. Eu dei o cartão pro Bolsonaro. Eu falei: “Bolsonaro, meu pai é prefeito de Mogi [das Cruzes], mandou isso aqui pra você. Eu conhecia o Bolsonaro de “oi, tudo bem” e tal, porque convivendo com o cara 30 anos lá dentro. Aí eu dei pra ele o cartão, mas não me lembro o que meu pai escreveu, eu sei que era um elogio. Quer dizer, o Bolsonaro já tinha prestígio aquele tempo.