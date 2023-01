A reação das centrais sindicais aos atos terroristas em Brasília

Líderes de movimentos sociais e sindicalistas se reuniram após a quebradeira nas sedes dos três Poderes da República para traçar uma estratégia de resposta aos ataques que ocorreram em Brasília. Manifestações nas ruas de todo o país foram convocadas para o fim da tarde desta segunda-feira.

Para organizar os atos, centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos vão se reunir em videoconferência às 14h. As manifestações defendem a democracia e pedem a condenação de envolvidos nos ataques às instituições republicanas sob lemas como “sem anistia” e “prisão para os golpistas”. O grupo ainda organiza uma mobilização nacional na próxima quarta-feira em Brasília.

“Realizaremos essas manifestações em aliança com todos as lideranças, autoridades e segmentos da sociedade comprometidos com a defesa do Estado Democrático de Direito”, disse a nota assinada pelo Fórum das Centrais Sindicais, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Coalizão Negra por Direitos e Convergência Negra.