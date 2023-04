A reação da Petrobras contra anúncio de ministro sobre política de preços

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta que a Petrobras iria alterar a política de preços dos combustíveis. A medida trocaria a Política por Paridade de Importação (PPI) para Preço de Competitividade Interna (PCI). A estatal, porém, negou a afirmação.

“A companhia confirma que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da Política de Preços”, disse a Petrobras, em nota.

“Quaisquer propostas de alteração da Política de Preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado, e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia”, seguiu a empresa.

Em entrevista à Globonews, além de anunciar a nova política que, segundo a própria Petrobras, não foi discutida com a estatal, Silveira conjecturou uma redução no diesel de 25 centavos e teceu críticas aos atuais parâmetros adotados pela empresa.

“O Preço de Paridade de Importação é um verdadeiro absurdo”, afirmou Silveira, que também defendeu que, como se trata de uma empresa pública, a Petrobras deve atuar “cumprindo a sua função social”.

Confira a íntegra da nota da Petrobras:

“A Petrobras reafirma seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. A companhia confirma que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da Política de Preços. Quaisquer propostas de alteração da Política de Preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado, e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia.

A companhia reitera que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais, o seu market share, dentre outras variáveis.”.