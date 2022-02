A rasteira de Ciro Nogueira em Rodrigo Pacheco

É uma dessas histórias que mostram como anda pesado o jogo no governo neste início de ano eleitoral. Rodrigo Pacheco vinha tratando com a equipe econômica do governo o início da tramitação da PEC que promete dar um freio nos preços dos combustíveis.

A matéria, desenhada pela Economia de Paulo Guedes, começaria a tramitar pelo Senado para dar protagonismo aos senadores, retardatários na pauta econômica já bastante avançada na Câmara. A coisa caminhava bem, com conversas durante toda a semana de ambos os lados. O problema é que ninguém combinou o jogo com a Casa Civil de Ciro Nogueira nem com Arthur Lira, na Câmara.

Sem avisar ninguém na área econômica do governo, Nogueira jogou um texto alternativo ao projeto que era discutido com senadores nas mãos do deputado do PP Christino Áureo, que protocolou a proposta da Casa Civil na Câmara. O tal protagonismo de Pacheco caiu por terra e a confusão no governo nesta quinta é generalizada.