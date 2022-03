A queda de Augusto Heleno no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na saída do evento, o general Augusto Heleno, que tem 74 anos, se enroscou em uma corda que dividia os espaços no Salão Nobre do Planalto e levou uma senhora queda.

Assessores correram para ajudá-lo, mas o chefe do GSI logo disse que estava tudo bem.

Perto dali, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, acenou para o colega às gargalhadas. Heleno sorriu de volta.