A quarta CPI que Arthur Lira deve instalar na Câmara

Há uma chance real de Arthur Lira instalar quatro CPIs na Câmara na semana que vem. Além da fraude contábil da Americanas, as invasões do MST e a manipulação de apostas em jogos de futebol, entrou na lista a comissão das pirâmides financeiras com criptomoedas.

Um dos motivos para abrir a quarta CPI do ano (até agora) é acomodar deputados que não conseguiram posições de comando ou titularidade nas três que já haviam sido anunciadas por Lira.

Na das criptomoedas, a presidência deve ficar com o líder do Solidariedade, Aureo Ribeiro, autor do requerimento de criação. O relator deve vir da federação PSDB/Cidadania.

