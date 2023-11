A prova de que petista foi crucial para a derrota do STF no Senado

Veja como a discussão da proposta contra o STF, no Senado, deixou a base do governo perdida. Até o último instante da votação, Eliziane Gama e Randolfe Rodrigues garantiam a ministros do STF, em conversas por telefone, que o texto não seria aprovado no Senado.

Era esse o clima até que Jaques Wagner surgiu para reforçar a oposição bolsonarista e entregar os votos necessários ao texto. Não fosse a rasteira do colega de liderança do governo, Rodrigues estaria certo em seu diagnóstico.