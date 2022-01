A proposta de empresários que ninguém teve coragem de levar a Bolsonaro

Com essa nova internação, um graúdo empresário levou a um auxiliar de Jair Bolsonaro a ideia de lançar o ministro Tarcísio de Freitas ao Planalto.

O presidente, magnânimo, abdicaria em nome da saúde. Ninguém, claro, teve coragem de dar a ideia diretamente a Bolsonaro.

Segundo o interlocutor, a ideia tem sido discutida com frequência pela nata do empresariado em São Paulo, com representantes do setor financeiro, da construção civil, do atacado, entre outros segmentos.

Até agora, Tarcísio é apenas o candidato de Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes.