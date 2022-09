A promessa de Lula sobre política ambiental que fez Marina sorrir

Questionado sobre as propostas apresentadas por Marina Silva durante a entrevista coletiva que os dois concederam há pouco, o ex-presidente Lula fez sua ex-ministra do Meio Ambiente abrir um largo sorriso ao fazer uma promessa sobre a política ambiental a ser adotada no seu eventual novo governo.

“Quando a gente ganhar as eleições, não haverá no nosso governo política de ministro. A política ambiental será tratada de forma transversal”, declarou o petista, provocando a reação da aliada.

“Ou seja, todos os ministros terão obrigação com a questão climática. Não é o ministro do Meio Ambiente ser o único responsável a ficar brigando com os outros ministros. Não. A política responsabilidade de todos, do presidente ao ministério menor. Todos terão a responsabilidade de cuidar da política climática do país”, explicou.

A descrição de Lula se encaixa nos motivos apresentados por Marina para pedir demissão do governo na carta que apresentou ao então presidente em 2008, quando escreveu que ele era “testemunha das crescentes resistências encontradas por nossa equipe junto a setores importantes do governo e da sociedade”. Entre os principais focos de atrito interno, destacava-se a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que na ocasião era conhecida como a “mãe do PAC”.

Ainda segundo Lula, as propostas ambientais apresentadas por Marina e encampadas no seu programa de governo serão colocadas em prática na após a posse, com mudanças legais.

“Coisa como o garimpo não terá. O desmatamento vai bloquear. As nossas fronteiras, a gente vai tomar conta delas pra combater o narcotráfico. Obviamente que isso não pode acontecer em 24 horas, porque você tem que estruturar”, afirmou o candidato do PT.