A promessa de Lula a empresários do turismo para baratear passagens aéreas

Em evento com empresários do setor de turismo em São Paulo, Lula prometeu equacionar o custo do combustível de aviões com o objetivo de reduzir os preços das passagens aéreas. O candidato petista ao Palácio do Planalto disse que vai resolver o problema por meio da redução do valor do querosene de aviação.

“Se for o querosene, nós vamos resolver. Eu fui inaugurar uma fábrica de querosene, de avião, no Rio Grande do Norte, Clara Camarão, nós produzimos o petróleo, sabe? Nós produzimos o querosene por que tem que ser tão caro?”, afirmou.

O ex-presidente também comparou os valores do combustível brasileiro e argentino, e disse que vai equacionar os preços no Brasil.

“O que eu posso assumir de compromisso que esse é um tema que está cravado na minha cabeça, o maldito preço do querosene de avião. Para facilitar a vida das pessoas que querem viajar nesse país”, disse.

A partir de 1º de setembro, o preço do querosene de aviação ficou 10,4% mais baixo para as distribuidoras. A Petrobras anunciou a redução em 26 de agosto.