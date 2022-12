A promessa de Lula a deputados de Gilberto Kassab

Giro VEJA - sexta, 2 de dezembro

O balanço da PEC da Transição e a capa de VEJA sobre o poder do presidente da Câmara, Arthur Lira, são os destaques do dia

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva encerra esta semana com um cenário mais claro a respeito da PEC da Transição, fundamental para tirar do papel algumas de suas maiores promessas de campanha. Tanto a base do futuro governo quanto partidos que hoje apoiam o presidente Jair Bolsonaro mostram-se decididos a aprovar uma licença para gastar. Mas com tamanho e duração bem menores do que o governo de transição gostaria