A primeira vez de Simone Tebet do outro lado do balcão no Congresso

Pouco mais de três meses após deixar o Senado, no qual passou quase oito anos, Simone Tebet irá ao Congresso na tarde desta terça-feira para fazer sua estreia do outro lado do balcão.

A ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula foi convidada a participar de audiência pública no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que discute uma proposta de reforma tributária, para falar sobre a perspectiva federativa.

Apesar de ter que responder a questionamentos de parlamentares, Simone deve ter uma passagem tranquila pela Câmara. O requerimento foi apresentado por um correligionário, o deputado Newton Cardoso Jr. (MDB-MG). E o tema do debate são os “efeitos positivos da reforma tributária na economia brasileira”.