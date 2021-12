A primeira vez de Lula e Alckmin em público

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula e Geraldo Alckmin finalmente debutaram neste domingo, 19, no evento de final de ano do grupo Prerrogativas — integrado por advogados, juristas e artistas. O encontro da dupla desperta diferentes sentimentos nas correntes do petismo. A foto mostra o início da possível caminhada presidencial.

Circularam pela mesa de Lula e Alckmin nomes como o aliado de primeira hora do tucano e grande articulador da dupla, Márcio França (PSB), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, o presidente da CPI da Covid Omar Aziz (PSD), além de Marta Suplicy, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), o deputado Marcelo Freixo (PSB) e os senadores Renan Calheiros (MDB) e Randolfe Rodrigues (Rede).

Também estiveram no encontro os caciques Gilberto Kassab (PSD), Carlos Siqueira (PSB), Baleia Rossi (MDB) e Paulinho da Força (Solidariedade) — este último convidou há poucos dias Alckmin para se filiar à sigla e disputar a vice-presidência na chapa de Lula.

A escolha de uma legenda para o agora ex-tucano — Alckmin oficializou a saída do PSDB na última semana — é outro assunto que tem sido especulado — e não poderia ter ficado de fora dos assuntos da noite. Quem estava próximo a Lula e Alckmin no jantar diz que o petista defendeu a ida do ex-governador ao PSD de Kassab.

Questionado, o ex-presidente afirmou que a possível aliança será decidida pelo PT e pela próxima legenda do ex-governador. “Quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele”, afirmou.

Embora as conversas estejam mais amadurecidas com o PSB de Márcio França, fato é que o PT não quer abrir mão de lançar Fernando Haddad ao governo de São Paulo e o posto é ao mesmo tempo almejado por Márcio França — que também não abre mão.

Pesquisa Datafolha divulgada no último sábado, 18, mostra que o trio Alckmin-França-Haddad lidera as intenções de voto para o Palácio dos Bandeirantes em qualquer dos cenários.

