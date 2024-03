A primeira vez de Caroline de Toni na presidência da CCJ

Nesta terça, ocorre a primeira sessão da CCJ da Câmara comandada por Caroline de Toni, a deputada do PL de Jair Bolsonaro, conhecida por suas posições alinhadas ao grupo mais radical do bolsonarismo.

A catarinense reservou uma série de projetos de colegas de partido para este momento marcante em sua carreira política. Estão na agenda, por exemplo, matérias dos deputados Capitão Alberto Neto, Carla Zambelli, Pastor Gil e Júlia Zanatta. Há ainda propostas de parlamentares de outros partidos, inclusive de esquerda (veja a relação completa).

Na última sexta, a deputada foi entrevistada no programa Os Três Poderes, transmitido ao vivo no site e nas redes sociais de VEJA todas as sextas-feiras, 11h. Caroline defendeu, no programa o direito do seu partido comandar a CCJ, já que é a maior bancada da Casa e respeitou um acordo que deu ao PT o direito sobre a presidência do colegiado no ano passado.

“Eu encaro de uma maneira institucional [a nova posição]. Vejo com muita naturalidade tanto o fato de eu ser uma deputada de direita, como querer pautar algumas coisas de direita, porque os deputados mais votados da história do Brasil na última eleição [são de direita] e isso significa que uma boa parcela da sociedade entende como necessárias as pautas que a gente defende: de vida, liberdade, propriedade, defesa do agro”, disse Caroline.