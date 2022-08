A primeira missão de Braga Netto, após virar vice de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Braga Netto, o candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, escolheu Minas Gerais como destino da primeira visita após ter seu nome confirmado na convenção do Partido Liberal, no último dia 24, no Rio de Janeiro.

As visitas seguem o planejamento estratégico do comitê da campanha de reeleição. Bolsonaro pediu que o mineiro Braga Netto reforçasse sua presença no estado.

Na agenda desta quinta, estão reuniões com lideranças políticas e empresariais, entre elas, a Associação Mineira de Municípios e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte.

Na sexta, Braga Netto reúne-se com prefeitos do norte de Minas e se junta à comitiva de Bolsonaro para grande evento em Montes Claros.