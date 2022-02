A primeira batalha do novo líder da bancada evangélica no Congresso

O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) foi eleito no início deste mês presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que reúne 115 deputados e 14 senadores. Sua primeira batalha no posto será derrubar a votação do projeto de lei que prevê a legalização dos jogos de azar no país, uma pauta que os religiosos em geral são contra e que tem o apoio de políticos ligados ao centrão.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou a discussão para esta terça-feira. Cavalcante disse ao Radar que acredita que a votação não irá prosperar e que o assunto só deve voltar a ser debatido na semana que vem, depois do feriado de Carnaval.

O deputado, que é um importante aliado de Silas Malafaia, lembrou que o projeto ainda não tem texto do relator concluído e que não haveria interesse na Câmara em votar a matéria a toque de caixa. Ele lembrou que é alagoano de nascimento que nem Lira, com quem tem uma “excelente relação”, segundo suas próprias palavras.

“Eu entendo que entre a Frente Evangélica e os interessados no tema há o entendimento de que vamos votar depois do carnaval e o Arthur Lira vai respeitar isso e eu tenho convicção, já que ele é um presidente que cumpre os acordos que faz”, disse Cavalcante.

O deputado contou que está “articulando fortemente contra essa aprovação”. “Fiz uma articulação com três líderes de partido ontem, com o líder do Republicanos, do PL, e do União Brasil. Caso esse assunto seja pautado no colégio de líderes nesta terça, eles vão obstruir e com isso dificilmente o projeto seria votado hoje”.

Na opinião de Cavalvante, legalizar o jogo seria “criar mais uma porta para um vício em alta escala sem que o Estado tenha a mínima condição de oferecer tratamento”. “Além da porteira aberta para a lavagem de dinheiro”, disse.