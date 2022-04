A primeira agenda de Tarcísio de Freitas como pré-candidato em SP

Será no encontro regional do Republicanos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, no próximo sábado, a primeira agenda pública de Tarcísio de Freitas como virtual pré-candidato do partido ao governo de SP nas eleições deste ano. O ex-ministro estará ao lado do presidente do partido, deputado Marcos Pereira, e dirigentes locais da legenda em um hotel da cidade.