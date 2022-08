Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um cacique do União Brasil delimita as ambições da senadora Soraya Thronicke na campanha eleitoral ao Palácio do Planalto.

Nada sobre vencer, claro: “Ganhar a gente não vai, mas Soraya ficará do tamanho da Simone Tebet”.